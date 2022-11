Anklager anker dom til journalist for krænkelser mod børn

Anklageren mente således, at det var nødvendigt at holde ham indespærret for at forhindre, at andre krænkes.

Foruden fængselsstraffen blev manden idømt et forbud mod at have børn under 18 år i sit hjem. Han skal desuden betale en tortgodtgørelse til ofrene.

Ifølge Ekstra Bladet har den dømte nu frem til næste uge til eventuelt at modanke. I byretten bad han om betænkningstid i forhold til spørgsmålet.