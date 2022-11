Anklager borer i Messerschmidt-forklaring om Skaarup-snak

Ifølge Messerschmidt gik de penge til et EU-seminar, som foregik sideløbende med sommergruppemødet. Men ifølge anklagemyndigheden var der ikke noget seminar, og pengene var derfor reelt en form for økonomisk indsprøjtning til Dansk Folkeparti. Og det er ikke tilladt.

Det er et element i sagen, om der har været en form for aftale mellem Dansk Folkeparti og Meld om et samarbejde om et EU-seminar. Og derfor kan det muligvis have betydning, hvad der har været af samtaler.

Ifølge Morten Messerschmidt trak Peter Skaarup ham til side under et gruppemøde på Christiansborg.

- Jeg kan tydeligt huske det. Det var ude på gangen. Måske under en tissepause, fortæller Morten Messerschmidt, som med sin stemmeføring forsøger at imitere Peter Skaarups lidt mindre tempofyldte måde at udtrykke sig på.