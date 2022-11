Hjælpeorganisationer får rekordmange ansøgninger om julehjælp

Man kommer formentlig til at skuffe nogle af familierne, siger kommunikationschef og chef for CSR (Corporate Social Responsibility, red.) Thomas Røddik Korneliussen.

- Vi har stadig et håb om, at vi kan nå at samle flere penge ind til julehjælpen via private og fonde, inden vi begynder at uddele hjælpen. Men vi må nok se i øjnene, at vi ikke kan hjælpe alle, siger han til Ritzau.

Hos Blå Kors består julehjælpen af et gavekort på 500 kroner til en detailkæde samt et gavekort på 200 kroner til Blå Kors’ genbrugsbutikker.

Ifølge Danmarks Statistik har de seneste måneder budt på de højeste stigninger i forbrugerprisindekset siden 1982.

Priserne på især fødevarer og energi er skudt i vejret, blandt andet som følge af krigen i Ukraine.