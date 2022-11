Mand mistænkt for drabsforsøg i Ringsted melder sig selv

Politiet har tidligere oplyst, at det formoder, at der er en relation mellem offer og gerningsmænd, men har ikke oplyst nærmere om et formodet motiv.

Kim Lech, som er efterforskningsleder hos Midt- og Vestsjællands Politi, har dog tidligere oplyst til Ritzau, at man ikke anser drabsforsøget for at være banderelateret.

Det fremgår ikke af TV 2 Østs artikel, hvordan den 32-årige forholder sig til sigtelsen imod ham, eller om han har kæret varetægtsfængslingen til landsretten.