Første video af ødelagt gasrørledning i dansk zone offentliggjort

TV 2 Bornholm har vist de nye optagelser til Jens Wenzel Kristoffersen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Københavns Universitet.

Han siger, at videoen viser, at eksplosionen var kraftig, og at der uden tvivl var tale om sabotage.

- Det er der uden for nogen helst form for tvivl, vil jeg sige, siger han til TV 2 Bornholm.

Mistanken om sabotage har i Europa været rettet mod Rusland, mens Rusland selv har peget på, at amerikanerne eller briterne kan have stået bag.

Flere lande undersøger sagen. I Danmark er Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi gået sammen i en fælles efterforskningsgruppe for at få klarlagt, hvad der er sket.

Der har tidligere været tale om et fælles efterforskningshold mellem Danmark, Sverige og Tyskland, men det er droppet. I stedet foretager landene egne undersøgelser og kan derefter vælge at dele oplysninger med hinanden.