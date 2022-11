Mor og stedfar kræves dømt: Pige blev sendt til Pakistan

En ung kvinde har fortalt om gentagen vold, og at hun blev tilbageholdt i Pakistan og forsøgt tvangsgift.

Det fortæller anklager Peter Godsk torsdag eftermiddag i Retten i Glostrup, hvor han kræver pigens mor idømt tre et halvt års fængsel og pigens stedfar to et halvt til tre år.

Parret, der begge har pakistansk baggrund, risikerer også at få frataget deres danske statsborgerskab og blive udvist.