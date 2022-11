Porsche konfiskeres i sag om vanvidskørsel

Han vurderede selv, at det samlet ville løbe op i omkring 500.000 kroner.

Manden var ved at hente pizzaer fra et pizzeria i Gentofte, da han kørte alt for stærkt. Han havde også sin teenagesøn med i bilen.

Manden forklarede i retten, at han havde indtrykket af, at bilen bagved ham - der var en civil politibil - ”lagde op til sjov og leg” ved at ville køre om kap. Derfor kom ”den 18-årige” op i ham.

På en video, der blev vist i retten, kunne det ses, at den civile politibil over en distance fulgte efter manden i Porschen på motorvejen.

Ifølge den dømte mands forsvarer, Dorte Dittmann, skete det på en strækning på omkring 14 kilometer.

Hun mente, at politiassistenten, der kørte politibilen, burde have stoppet den 42-årige tidligere på strækningen, hvor han også kørte for hurtigt, men ikke over 200 kilometer i timen.