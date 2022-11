Mand idømt anbringelse for drabsforsøg med køkkenkniv

Den nu dømte mand blev anholdt få timer efter drabsforsøget.

Ud over drabsforsøget fandt retten manden skyldig i fem andre forhold, blandt andet trusler, vold og blufærdighedskrænkelse. Anbringelsen sker på en psykiatrisk afdeling.

Pia Koudahl, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, er godt tilfreds med sagens udfald.

- Jeg er tilfreds med, at retten har været enig med anklagemyndigheden i, at der var tale om drabsforsøg, ligesom jeg er tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om anbringelse på psykiatrisk afdeling uden at fastsætte en længstetid for den dømtes foranstaltning, siger hun i pressemeddelelsen.