Overlæge advarer: Flere brandsårsulykker efter brug af bioethanol

- Det går rigtig stærkt, og små mængder brandbar væske kan give store flammer.

- Vi ser, at det især går galt, når man hælder bioethanol på pejsen, og man måske ikke tænker over, at pejsen er varm i forvejen, eller man ikke kan se flammen, siger Rikke Holmgaard.

I Danske Beredskaber har man også observeret en stigende interesse for bioethanol og andre alternative brændsler.

Det forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

- Vi ser et stærkt forøget antal forespørgsler fra folk, der gerne vil vejledes i, hvordan de kan varme deres hjem op på en - lad os kalde det - alternativ måde, siger han.

Det kan ifølge sekretariatschefen hænge sammen med energipriser.

- Det er en kold tid i øjeblikket, og energipriserne har været opadgående. Jeg tror helt klart, det er derfor, at folk afsøger andre muligheder for at varme deres boliger op, siger Bjarne Nigaard.