Mand mistænkt for drabsforsøg i Ringsted har meldt sig selv

- En 32-årig mand har meldt sig med sin forsvarer ved en af vores politistationer her til morgen, fortæller Martin Bjerregaard.

Politiet formoder, at overfaldet på den 42-årige blev begået af to mænd, men den anden mand er endnu ikke identificeret. Efterforskningen for at finde ham er fortsat i gang, melder politiet.

Den 32-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde torsdag klokken 11.