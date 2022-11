Mand anholdt i sag om drab i Brøndby: Nægter sig skyldig

Ifølge B.T., der er til stede i retten, blev manden, der er i midten af 20’erne, anholdt onsdag klokken 13.09. Han er sigtet for manddrab og besiddelse af våben.

Ud over den anholdte mand, mener politiet, at der var to andre medgerningsmænd.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til anholdelsen og vil kræve lukkede døre ved grundlovsforhøret, skrev Københavns Vestegns Politi tidligere på dagen på Twitter.

Tirsdag fortalte fungerende politiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi, at skuddrabet har sammenfald med dem, man tidligere har set, når gerningsmændene er fra kriminelle miljøer.