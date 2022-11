Tanker om selvmord og selvskade fylder på Børnetelefonen om natten

- Vi har haft cirka dobbelt så mange opkald om natten som ventet. Mange af dem ganske alvorlige, hvor der er brug for hjælp her og nu.

- Det er også baggrunden for, at vi har været nødt til at mande op med et større antal rådgivere, siger Rasmus Kjeldahl.

Hver tredje samtale om natten handler om psykisk mistrivsel, og der er flere samtaler om selvmordstanker og selvskadende adfærd end om dagen.

- Vi kan se, at de kategorier, som vi betragter som de mest alvorlige - det kan være samtaler om selvmordstanker, selvskade, angst og depression - at der er andelen dobbelt så høj om natten, siger Rasmus Kjeldahl.