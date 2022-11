Beslutningen blev truffet af sygehusledelsen, fordi resten af sygehuset var ramt af overbelægning.

Også akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har været så presset, at der i august var time out to til tre gange, og siden er det sket en gang om måneden.

Akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus har på 2,5 år haft to timeouts. Sjællands Universitetshospital har inden for det seneste år haft en enkelt time out i to timer i sommer.

Peder Fabricius, som er lægefaglig vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus, siger, at det stigende problem med mangel på personale er en af årsagerne til, at akutmodtagelsen sommetider må lukke.

Han siger, at manglen på ansatte gør, at ”bægeret løber nemmere over”.