Knap hver fjerde julehjælp-ansøger gør det for første gang

Men lige så markant er det, at 23 procent af ansøgerne aldrig tidligere har ansøgt om julehjælp.

- Vi spørger ikke folk om, hvorfor de søger om julehjælpen, men vi har en klar formodning om, at det skyldes inflationen.

- Man får ikke lige så meget i supermarkedet for de samme penge, og samtidig er rådighedsbeløbet skrumpet for de fleste.

- Det skaber en desperation for, hvordan man skal komme igennem højtiden, siger Peder Thorning, der er konstitueret generalsekretær.

Hos Dansk Folkehjælp består julehjælpen af en købmandskurv eller et gavekort til et supermarked til en værdi af 800 kroner samt et gavekort på 1000 kroner til køb af julegaver til børnene.