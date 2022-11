Mand idømt forvaring for drab og partering af 24-årig

Et par dage senere dukkede et hoved op.

Offeret viste sig at være den 24-årige Maassannguaq Dalager, der ifølge anklagemyndigheden blev dræbt den 29. september.

En lille uge efter det første fund af ligdele anholdt politiet den 8. oktober tre personer. De to blev hurtigt løsladt, mens den nu 28-årige Tittus Hansen blev varetægtsfængslet.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig, men onsdag gik han til bekendelse.

Det skete, efter at der i retten blev afspillet en lydfil med en telefonsamtale, hvor Tittus Hansen over for to mænd i detaljer fortæller om drabet og parteringen, skriver KNR.