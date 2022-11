Coronatræthed førte til mistillid og politikerlede

- Vi har påvist, at når man tager hårdt fat i en befolkning under en pandemi, har det en række konsekvenser, som rækker ud over det rent sundhedsmæssige, siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og en af forskerne bag studiet.

En coronatræthed breder sig, når der nedlukkes. Og trætheden bliver værre med tiden.

Desuden er coronatrætheden på sit højeste, når epidemien ikke er så alvorlig, men der stadig er hårde restriktioner.

- Så når du sidder derhjemme og ikke rigtig kan se, at der er så mange, der bliver syge og dør, men du stadig skal leve under restriktioner, begynder det at gøre virkelig ondt, siger Michael Bang Petersen.