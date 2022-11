7. Hvilket af følgende partier har haft statsministerposten i sammenlagt flest år siden Systemskiftet i 1901?

A: Venstre.

B: Det Konservative Folkeparti.

8. Hvor lang var middellevetiden for mænd i 2020-2021?

A: Cirka 73 år.

B: Cirka 80 år.

C: cirka 87 år.

9. Hvad hedder den nordiske organisation, der varetager samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter?

A: Den Nordiske Union.

B: Nordtinget.

C: Nordisk Råd.

10. Hvilket land blev Dansk Vestindien solgt til i 1917?

A: Frankrig.

B: USA.

C: Storbritannien.

11. Hvilken gruppe borgere blev i tusindtal hjulpet med at flygte fra Danmark til Sverige i oktober 1943?

A: Danske kommunister.

B: Danske soldater.

C: Danske jøder.

12. Hvem beslutter, om der skal være valg til Folketinget inden valgperiodens udløb?

A: Indenrigsministeren.

B: Statsministeren.

C: Folketingets formand.

13. Hvem er den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt fordelt mellem?

A: Folketinget, regeringen og domstolene.

B: Folketinget, kommunerne og domstolene.

C: Regeringen, regionerne og kommunerne.

14. Hvad indebærer den politiske aftale Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik fra marts 2022 blandt andet?

A: At udgifterne til forsvaret forøges.

B: At udgifterne til forsvaret fastholdes.

C: At udgifterne til forsvaret reduceres.

15. Hvilket år blev Dansk Folkeparti valgt til Folketinget første gang?

A: 1958.

B: 1978.

C: 1998.

16. Hvad hedder Færøernes største by?

A: Reykjavik.

B: Nuuk.

C: Tórshavn.

17. Hvornår blev Danmark ramt af pestepidemien Den Sorte Død, som slog en stor del af befolkningen ihjel?

A: I 1300-tallet.

B: I 1600-tallet.

C: I 1900-tallet.

18. Deltager Danmark i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik?

A: Ja.

B: Nej.

19. Hvem skrev romanerne Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn i begyndelsen af 1900-tallet?

A: Steen Steensen Blicher.

B: Martin Andersen Nexø.

C: Klaus Rifbjerg.

20. Hvilken dansk arkitekt har tegnet operahuset i Sydney i Australien?

A: Dorte Mandrup.

B: Jørn Utzon.

C: Arne Jacobsen.

21. Hvilket af følgende områder har staten ansvaret for driften af?

A: Politiet.

B: Børnehaver.

C: Sygehuse.

22. Hvornår gjorde en større gruppe af unge oprør mod samfundets traditionelle normer, så det blandt andet blev mere accepteret at få børn uden at være gift?

A: I slutningen af 1920’erne.

B: I slutningen af 1940’erne.

C: I slutningen af 1960’erne.

23. Er Grønland og Færøerne en del af EU?

A: Ja.

C: Nej.

24. Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864?

A: Danmark tabte Den 2. Slesvigske Krig.

B: Danmark fik sin første socialdemokratiske statsminister.

C: Danske kvinder fik valgret til Folketinget.

25. Hvilket af følgende lande har Danmark størst samhandel (import og eksport) med?

A: Kina.

B: Tyskland.

C: Storbritannien.

26. Kan den samme person være statsminister i mere end to valgperioder?

A: Ja.

B: Nej.

27. Hvornår trådte Danmarks Riges grundlov i kraft?

A: 1809.

B: 1849.

C: 1889.

28. Hvor ofte afholdes der kommunalvalg?

A: Hvert tredje år.

B: Hvert fjerde år.

C: Hvert femte år.

29. Hvor ligger Danmarks højeste naturlige punkt?

A: I Nordsjælland.

B: I Sønderjylland.

C: I Østjylland.

30. Hvem var Danmarks første kvindelige statsminister?

A: Margrethe Vestager.

B: Helle Thorning-Schmidt.

C: Mette Frederiksen.

31. Hvilken befolkningsgruppe fik begrænset deres rettigheder med indførelsen af stavnsbåndet i 1733?

A: Borgerskabet.

B: Bønderne.

C: Adelen.

32. Hvilken instans har som sin primære opgave at kontrollere offentlige myndigheders sagsbehandling?

A: Etisk Råd.

B: Folketingets Ombudsmand.

C: Pressenævnet.

33. Hvilken international organisation har vedtaget 17 såkaldte verdensmål om for eksempel ligestilling, klima og fattigdom?

A: FN.

B: EU.

C: WTO.

34. Hvilken popgruppe udgav nummeret Barbie Girl i 1990’erne?

A: Whigfield.

B: Me & My.

C: Aqua.

35. Hvordan har dagpengeperioden for arbejdsløse udviklet sig siden 1994?

A: Den er blevet længere.

B: Den er uændret.

C: Den er blevet kortere.

36. Hvilken dansk cykelrytter vandt Tour de France i 2022?

A: Magnus Cort.

B: Mads Pedersen.

C: Jonas Vingegaard.

37. Hvilken tidligere minister stiftede partiet Danmarksdemokraterne i juni 2022?

A: Inger Støjberg.

B: Sophie Løhde.

C: Søren Gade.

38. I hvilket farvand skete der tæt på Danmarks kyst store udslip af gas fra gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i september?

A: Nordsøen.

B: Østersøen.

C: Kattegat.

39. Hvor høj var valgdeltagelsen ved folketingsvalget i november 2022?

A: Cirka 45 procent.

B: Cirka 65 procent.

C: Cirka 85 procent.

40. Hvor skete der et skudangreb den 3. juli 2022?

A: I shoppingcenteret Fields.

B: I Københavns Lufthavn.

C: På Hotel Bella Sky.

41. Kan man ifølge dansk lov blive straffet med fængsel, hvis man ulovligt tvinger nogen til en religiøs vielse?

A: Ja.

B: Nej.

42. Er det ifølge dansk lov lovligt at have samleje med en person under 15 år, hvis personen har givet samtykke til samlejet?

A: Ja.

B: Nej.

43. Er det ifølge dansk lov tilladt at slå sin ægtefælle?

A: Ja.

B: Nej.

44. Er det muligt for en person over 18 år at få et CPR-nr., der svarer til et andet køn (skifte juridisk køn)?

A: Ja.

B: Nej.

45. Kan man ifølge dansk lov kræve, at svømmehaller har separate åbningstider for kvinder og mænd?

A: Ja.

B: Nej.

Svarene:

1: C.

2: B.

3: C.

4: A.

5: A.

6: B.

7: A.

8: B.

9: C.

10: B.

11: C.

12: B.

13: A.

14: A.

15: C.

16: C.

17: A.

18: A.

19: B.

20: B.

21: A.

22: C.

23: B.

24: A.

25: B.

26: A.

27: B.

28: B.

29: C.

30: B.

31: B.

32: B.

33: A.

34: C.

35: C.

36: C.

37: A.

38: B.

39: C.

40: A.

41: A.

42: B.

43: B.

44: A.

45: B.

Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).