Etbenet formodet pirat: De sagde de ville give mig et ben

Det er snart 11 måneder siden, at en nigeriansk mand blev bragt til Danmark, efter at han blev såret i ildkamp mellem formodede pirater og danske soldater i Guineabugten i Vestafrika.

Som den eneste af de overlevende formodede pirater kom han til Danmark. Her sidder han i denne uge tiltalt ved Københavns Byret for at udsætte danske soldater for livsfare.