I september samme år stod hans søn oven på en anden Land Rover.

»Klar til eventyr og fiskeri denne weekend,« skrev Klarskov sammen med hashtags som »fiskeri«, »eventyr« og »jeg elsker det«.

Samme bil optrådte også i et andet opslag sammen med blandt andet en kuglegrill og nogle fiskestænger. Klarskov forklarede, at der ikke havde været nogen fisk i søen – så det blev sidste gang, at han fiskede der.

Begge Land Rovers var anmelderbiler, oplyser importøren, Jaguar Land Rover Denmark, til Jyllands-Posten. De tilføjer, at anmelderne får bilerne for at kunne testkøre dem.

»Pressebilen må ikke benyttes til privatkørsel,« står der i låneerklæringen, oplyser importøren.

BMW lukkede allerede sidste år kassen med bilnøgler for Kristian Klarskov.

Det skyldtes, at hans medie ikke var stort nok.

»Vi har afsluttet udlån af pressebiler til Kristian medio 2021, idet mediet DetBareBiler.dk ikke har en størrelse, der kan retfærdiggøre omkostningen,« oplyser BMW Danmark.

Ekspert: Usandsynligt mange følgere

DetBareBiler.dk er tilsyneladende en hjemmeside, Kristian Klarskov driver alene.

Han er den eneste skribent, der anmelder biler og skriver nyheder på sitet.

Det har han gjort flittigt i årevis. Også i løbet af sommeren og efteråret, efter at han blev opstillet som spidskandidat for Moderaterne i Nordjylland.

Det’ Bare Biler har også en Facebook-side, som Kristian Klarskov bruger til at linke til anmeldelser på DetBareBiler.dk, ligesom han på et tidspunkt har haft en konkurrence for sidens følgere.

Det mærkelige er, at Det’ Bare Biler har lidt over 10.000 følgere på Facebook, men at stort set ingen af disse nogensinde liker, kommenterer eller deler indholdet.