Mary tager sine børn med til hjemlandet for første gang i årevis

Parret giftede sig i maj 2004, og her fik kronprinsesse Mary ud over en royal titel også dansk statsborgerskab.

I et interview med Ud & Se i 2017 fortalte kronprinsesse Mary, at hun savnede ikke bare lige at kunne se sin familie og sine venner, når hun havde lyst.

Men nu kan hun altså se frem til at kunne pakke tasken og tage hele sin familie med til hjemlandet. Kongehuset oplyser ikke, hvor de skal hen på turen, eller hvor lang tid de ventes at være afsted.

Resten af kongefamilien har andre planer for julen.

Traditionen tro bliver dronning Margrethe i Danmark for at fejre julen på Marselisborg Slot i Aarhus. Her opholder hun sig fra 21. til 30. december.

Imens har prins Joachim og prinsesse Marie planer om at tage på en udlandsrejse hen over julen. Kongehuset uddyber ikke, hvor turen går hen.