Politiet søger elcykel i forbindelse med drab på Christiania

Den 23-årige mand blev skuddræbt på Christiania den 26. oktober i år i noget, der lignede en likvidering.

Manden blev ramt af flere skud på klos hold, da han stod ved en af hashboderne, der er sat op på Pusher Street i forbindelse med den organiserede hashhandel på Christiania.

To mænd - på henholdsvis 29 og 31 år - blev i dagene efter drabet anholdt, men de blev begge løsladt igen.

Pusher Street på Christiania har tidligere dannet rammen om opgør om hashmarkedet. Det lukrative hashmarked har tiltrukket flere bander, har politiet tidligere fortalt.

- Vi har i de senere år set en udvikling, hvor flere grupperinger er til stede derude for at få andel i hashsalget, og de manifesterer tydeligt deres tilhørsforhold, sagde Tommy Laursen for et par måneder siden til Ritzau.