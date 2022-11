Kvinde mister livet efter påkørsel af gravemaskine

En kvinde er tirsdag død efter en ulykke i Uldum tæt på Horsens.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Ifølge politiet er der tale om en færdselsulykke, hvor kvinden er blevet ramt af en hjulgraver, der er en form for gravemaskine. Hendes pårørende er underrettet.

Politiet ønsker over for B.T. ikke at uddybe, hvad der nærmere skulle være sket. Anmeldelsen om ulykken kom klokken 09.42.