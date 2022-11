Person dræbt i ulykke ved centralt torv i Aarhus

Lidt senere - klokken 20.30 - oplyser politiet, at en person er afgået ved døden.

- De pårørende er ikke underrettet. Der er fortsat afspærret på stedet og kommer til at være der noget tid endnu, skriver politiet på Twitter.

Politiet beder om forståelse for, at der er brug for arbejdsro på stedet.

Politiet afviser at have yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.