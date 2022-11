Det lykkedes kvinden at flygte i sikkerhed hos sine naboer.

I forbindelse med flugten fik hun afværgelæsioner på hænderne fra kniven.

Manden - der er fra Bagsværd - blev kort efter anholdt på en adresse i Storkøbenhavn.

Ved et lukket retsmøde ved Retten i Roskilde ville den sigtede ikke tage stilling til sigtelsen, lige som han ikke ville udtale sig. Desuden ønskede han ikke at kære fængslingen.

Ifølge B.T. melder politiet, at kvinden fortsat er til observation på sygehuset, men at både hende og hendes ufødte barn er uden for livsfare.