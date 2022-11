Mand sigtet for hvidvask og skattesvig for 200 millioner

En 35-årig mand er mistænkt for via sine selskaber at have svindlet for op mod 200 millioner kroner, og nu vil anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi have manden varetægtsfængslet.

Manden bliver tirsdag eftermiddag stillet for en dommer ved Retten i Aalborg. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.