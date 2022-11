Hjemløse kan gå forgæves til herberger i vinterkulden

Et mildt efterår er skiftet ud med kolde dage og nætter.

Det udfordrer landets hjemløse, som kan have svært ved at finde et sted at overnatte indendørs. Og allerede nu er der pres på.

Et af stederne under pres er et vinterherberg for hjemløse migranter, der åbnede søndag - uden at have de frivillige, der er behov for.