For godt en uge siden var mange planter ved at springe ud, mens meteorologer kunne fortælle om et rekordvarmt efterår. Vejdirektoratet har også for længst skåret op mod en måned af vinteren og besluttet, at vintersæsonen for snerydning fremover ”kun” varer fra 15. oktober til 30. marts.

Måske har det milde – eller varme – efterår