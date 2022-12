03/12/2022 KL. 12:00

For abonnenter

Frederik Falkenbergs nye lever giver ikke bare et bedre helbred. Den giver også et nyt liv

Kronisk sygdom har ødelagt 24-årige Frederik Falkenbergs lever, og han skal have en ny. Efter 17 uger på venteliste er der endelig et organ, som passer. Jyllands-Posten har fulgt Frederik Falkenberg under sygdomsforløbet og været med under den daglange transplantation, hvor den unge mands liv ændres for altid.