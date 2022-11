3F vil have ret til 12 ugers uddannelse for ledige

3F lancerer i sit udspil i alt fire principper for en ny og bæredygtig arbejdsmarkedspolitik, som skal sikre fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Fagforeningen vil have beskæftigelsesindsatsen til at være forankret på regionalt niveau, og hvor arbejdsmarkedets parter bliver inddraget.

3F ønsker, at indsatsen skal styres gennem otte arbejdsmarkedsregioner, som hver især får ansvaret for at lave en målrettet indsats for de ledige, som passer ind i den pågældende regions behov for arbejdskraft.

Det skal erstatte det nuværende system, hvor landets 98 kommuner har deres egen politik på området.