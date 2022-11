Bilister kan mandag morgen opleve pletvise rim- og sneglatte veje ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Derfor anbefales morgenbilister at tage afsted i god tid.

Søndag har et lavtryk sydøst for Falster trukket snebyger ind over dele af landet. Det samme lavtryk forventes ifølge DMI at bruge natten til mandag på at bevæge sig nordpå mod Kattegat.