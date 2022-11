Lars Findsen udnytter alle muligheder for at undgå at blive stillet for retten i Københavns Byret.

Han forsøger nu at få Højesteret til at afgøre, om straffesagen mod ham bør flyttes til en anden byret end den, anklagemyndigheden har valgt.

En af hans forsvarere, advokat David Neutzsky-Wulff, oplyser, at der netop er indgivet en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om at få adgang til Højesteret.