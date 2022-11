51-årig kvinde død efter påkørsel ved buslomme

- Hun afgår ved døden i forbindelse med uheldet, siger han.

Hvorfor den mandlige fører af personbilen mistede herredømmet over bilen, ved politiet endnu ikke. Teknikere er fortsat på stedet for at undersøge sagen nærmere.

Bilens chauffør er rutinemæssigt taget med på sygehuset for at tage prøver. Han skal ligeledes forklare politiet, hvad der skete.

Kvindens pårørende er underrettet.

Politiet arbejder søndag eftermiddag fortsat på stedet. Motorvejen er åben i begge retninger, men buslommen er spærret. Det har derfor konsekvenser for busdriften i lommen ved motorvejen.