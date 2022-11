Der kan falde mellem 2 og 10 cm sne lokalt i Østjylland og Nordsjælland, oplyser han.

»Det er kun den sydvestligste del af Danmark, der ser ud til at gå fri fra snevejret i dag. Rundt omkring og ganske mange steder i Danmark kan man godt risikere at vågne op til en snerig mandag,« siger Thor Hartz.

DMI forventer, at snefaldet bliver størst på Falster og Møn, men de mindre lokale byer kan sagtens skabe udfordringer andre steder i landet.

»Meget af sneen kommer til at falde i nattetimerne, og derfor vil mange opleve, at det påvirker myldretiden, så det er en god idé at være ekstra opmærksom på, at sneen kan give udfordringer i morgen tidlig,« siger Thor Hartz.

Vejrudviklingen kan følges på dmi.dk