Fynsk kvinde dræbt af tog i forsøg på at krydse banelegeme

En 43-årig kvinde fra lokalområdet har mistet livet, efter at hun blev ramt af et tog, da hun forsøgte at krydse banelegemet nær Kauslunde Station øst for Middelfart.

Hendes pårørende er underrettet.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad natten til søndag.

Politiet modtog anmeldelsen om påkørslen lørdag klokken 23.20.