16-årig sigtet for forsøg på manddrab: Stak hul i tyktarm med kniv

En 16-årig dreng blev sent fredag aften udsat for et knivstikkeri på Allerød Station. Drengen blev efterfølgende bragt til sygehuset. Han er uden for livsfare.

Lørdag morgen fortæller vagtchef Christian Illum ved Nordsjællands Politi, at man har anholdt en 16-årig dreng, der mistænkes for at stå bag knivstikkeriet. Han blev anholdt klokken 00.37.