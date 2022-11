16-årig dreng er bragt til sygehuset med knivstik

En 16-årig dreng er sent fredag aften blevet udsat for et knivstikkeri på Allerød Station.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Mikkel Lyberg natten til lørdag.

Drengen er bragt til sygehuset, og han er umiddelbart uden for livsfare, lyder det fra vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 23.44 fredag aften. I timerne efter hændelsen var politiet til stede på stationen, der var afspærret.