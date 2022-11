Jagtforbund maner til forsigtighed efter fire ulykker på weekend

- Dertil skal lægges en jæger, der fik en permanent skade på synssansen på det ene øje, skriver forbundet i pressemeddelelsen.

Ulykkerne får nu jægerforbundet til at understrege vigtigheden af, at man er er opmærksom og forsigtig under jagten.

Det gælder også ved fællesjagt, hvor man i større eller mindre grupper går sammen på jagt.

- Der er altså al mulig grund til at understrege vigtigheden af stor opmærksomhed, koncentration og forsigtighed, inden man vælger at afgive skud.

- Er du stensikker på, hvad det er, du skyder på? Er baggrunden til at overskue, uden at der er andre jæger eller hunde i skudfeltet?