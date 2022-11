Kaldte Paludan for nazist - dømt til at betale 55.000 kroner

Foruden dagbøderne og godtgørelsen skal Mathias Friis anerkende, at det var uberettiget at kalde Paludan for nazist. Han skal også slette sit tweet.

Mathias Friis er ikke den første, som er blevet straffet for at have kaldt Rasmus Paludan for nazist.

Også den forhenværende politiker Mimi Jakobsen er tidligere blevet dømt for at kalde Paludan et ”nazisvin”. Ordene faldt i DR’s program ”Aftenshowet” i marts 2021.

I samme ombæring blev Paludan til gengæld dømt for at have kaldt hende for ”åbenlys nazist”.