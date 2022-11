Politiet efterforsker fortsat skuddrab i Brøndby

- Vi hører gerne fra vidner, som har set bilen siden tyveriet i september eller i går ved Brøndby Nord Vej eller på vej mod Midlergårdsvej, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

En mindre dreng, der befandt sig i nærheden, da manden blev skudt, led ikke fysisk overlast ved episoden.

Politiet vil ikke give yderligere informationer om offeret af hensyn til de pårørende.

Peter Malmose vurderer, at skudepisoden ser ud til at være målrettet, men at det endnu er for tidligt at sige noget om motiver, miljøer eller mulige relationer i drabssagen.

I andre sager om målrettede drab i for eksempel bande- og rockermiljøet har det været et kendetegn, at flugtbiler er blevet sat i brand umiddelbart efter forbrydelsen. Dermed har gerningsmændene forsøgt at skjule spor.