To betjente frifindes for anklage om vold mod 19-årig

Han skulle desuden have kaldt dem ”fucking gorillaer”, hvilket han har erkendt ved et tidligere retsmøde.

Betjentene har også erkendt at have anvendt magt mod manden. Det skulle være sket, da manden efter den ene betjents opfattelse blandt andet forsøgte at gribe ud efter hans føringsmidler.

I retten plæderede anklageren for, at betjentenes magtanvendelse var uden for grænserne.

- Man kan - efter min mening - på optagelsen se, at magtanvendelsen går langt ud over, hvad der er tilladeligt, sagde hun.

De tiltaltes forsvarere mente dog, at magtanvendelsen var helt inden for rammerne.

- Skulle det virkelig være strafbar vold? Det mener jeg overhovedet ikke, at der kan være tale om, lød det blandt andet fra forsvarer Rasmus Blaabjerg.