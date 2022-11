Afghansk tolk skyldig: Stak hustru ihjel på sønderjysk asylcenter

- Der går nogle sekunder, så kan jeg høre datteren sige: Du har dræbt mor, berettede vidnet i retten.

Retten lægger vægt på, at knivstikkene blev påført med ”betydelig kraft”.

Den tiltalte må have anset det for overvejende sandsynligt, at knivstikkene ville medføre døden, konkluderer retten.

Familien med fem mindreårige børn kom til Danmark i august 2021. Det skete, da den islamiske bevægelse Taliban overtog magten i hovedstaden Kabul.

Det fik Danmark og de øvrige vestlige lande til at evakuere udsendte medarbejdere og personer, de havde samarbejdet med i Afghanistan.

I første omgang måtte familien lade en få dage gammel datter blive i Kabul, da hun pludselig blev syg og måtte overlades til sin mormor.