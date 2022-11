Kvinden sad fra 2018 i al-Roj med sine børn, hvoraf fire af de fem børn er født i Danmark. Da hun og børnene kom tilbage Danmark, blev kvinden sigtet, mens børnene blev fjernet. Siden har de været i familiepleje, hvor kvinden har kunnet besøge dem to gange ugentligt.

Anklager Trine Schjødt Fogh krævede mellem 4 og 4,5 års fængsel til kvinden og argumenterede for, at det var en skærpende omstændighed, at kvinden havde befundet sig i Syrien i mere end fire år, og at hun tog sine fire små børn med til Syrien, uden at de dermed kunne få medbestemmelse over, om de vil leve under Islamisk Stat.

Hun pegede på, at der ikke var tale om en »bagatel-agtig tilslutning til Islamisk Stat.«

»Kvinder ses som en afgørende del af videreførelsen af Islamisk Stat. De anses som uvurderlige støttespillere, der sørger for, at der fødes en ny generation jihadister, der kan fylde rollerne for de faldne IS-krigere,« sagde anklageren og fastlog:

»De er ikke bare at betragte som almindelige husmødre.«

Den udlægning var kvindens forsvarer, Mette Grith Stage, ikke enig i og plæderede for en straf på mellem 2,5 til 3 års fængsel.

»Hun har ikke på noget tidspunkt overvejet, at hun skulle føde børn, der skulle være IS-krigere.«

Forsvareren mente i stedet, at det var en formildende omstændighed, at kvinden, omend naivt, tilsyneladende ikke havde onde hensigter med sin rejse til Syrien.

»Hun rejste ikke til kalifatet for at opbygge Islamisk Stat til en terrorfaktor,« sagde Mette Grith Stage og fortsatte:

»Hun rejste derned, fordi det var svært for hende og familien at være muslim i Danmark. Hun har med sin mand haft et naivt, men reelt ønske om at skabe et bedre liv for sig selv og deres børn.«

Hun argumenterede samtidig for, at kvindens tre år i den syriske fangelejr til dels skulle modregnes i straffen. Noget, anklageren var uenig i, da dansk retspraksis ikke umiddelbart åbner for et sådant hensyn.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet i 13 måneder. De resterende to sager om de hjemtagne kvinder venter nu. Her nægter begge kvinder sig skyldige.