Ild i popcorn - over 300 børn blev evakueret fra biograf

På Twitter roser politiet børnene for at have fulgt anvisninger fra de ansatte i biografen. Desuden har personalet optrådt ”meget professionelt”, lyder vurderingen.

Skoleeleverne blev samlet ved den nærliggende busterminal. Her troppede forældre op for at hente dem.

En af de ansatte i biografen kom under behandling for røgforgiftning, oplyser politiet.

Alarmen medførte, at der også skete evakuering af nogle butikker og restauranter. Det rapporterer det regionale medie nordjyske.dk.

En af de berørte var Sine Larsen.