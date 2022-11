Sværm af stjerneskud vil lyse himlen op natten til fredag

I nat bliver det måske muligt at kigge op og få et ønske eller to opfyldt.

Det skyldes, at fænomenet Leoniderne vil sende en sværm af stjerneskud over nattehimlen fredag.

- Det er en meteorsværm. Vi har mange meteorsværme i løbet af året, og hver sværm vender tilbage en gang om året, siger Camilla Rasmussen, formidlings- og udviklingsmedarbejder i det voksenpædagogiske aktivitetscenter Planetarium.