Målrettet drab på mand på parkeringsplads i Brøndby

Offeret var ikke en tilfældig person, vurderer politiinspektør Mogens Lauridsen. Episoden bærer præg af at være målrettet, lyder det.

Torsdag aften ønsker politiet ikke at udtale sig om et muligt motiv eller om miljøer og mulige relationer.

- Vi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i forbindelse med skudepisoden på Brøndby Nord Vej omkring klokken 14.30 eller kort efter på Nybovej med den brændende bil, siger politiinspektøren i en pressemeddelelse.

I andre sager om målrettede drab i for eksempel bande- og rockermiljøet har det været et kendetegn, at flugtbiler er blevet sat i brand umiddelbart efter forbrydelsen. Dermed har gerningsmændene forsøgt at skjule spor.