Fire ugers fald i coronasmitte er tilsyneladende stabiliseret

Blandt personer over 50 år og de 16-19-årige ses der for eksempel et fald i antallet af bekræftede smittede. Imens sker der en stigning blandt de 20-49-årige borgere i Danmark.

Der er også færre personer, der indlægges på hospitalet, som er konstateret smittet med coronavirus. Corona er ikke nødvendigvis årsag til indlæggelsen.

I uge 45 var der 275 nye indlæggelser, og i uge 44 var der 323.

Udviklingen i coronasmitten skal dog også tages med det forbehold, at der i øjeblikket bliver testet meget lidt for coronavirus.

Det betyder, at overvågningen af sygdommen bliver mindre nøjagtig. Det skrev SSI i en pressemeddelelse onsdag.

For at hjælpe med at få et overblik over smitteniveauet, bliver der to gange om ugen taget prøver af spildevandet på tværs af Danmark.