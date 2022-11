Tiltale: Ansat på nordjysk skole krænkede 20 børn

En ansat på Gl. Lindholm Skole i Nørresundby blev i juni varetægtsfængslet og sigtet for krænkelser mod adskillige børn på skolen.

Nu har anklagemyndigheden rejst en tiltale mod manden. Af den fremgår det, at der er tale om 20 børn, som han anklages for at have blufærdighedskrænket.

Krænkelserne skal være sket over en periode på flere år.