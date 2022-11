Kommuner opfordrer staten til at hjælpe med at huse ukrainere

- Vi mangler, at staten spiller ind med nogle af de ejendomme, som staten ejer rundt omkring i landet, og som kunne være helt oplagte til at huse ukrainere. Der har vi ikke oplevet særligt meget samspil indtil videre, siger han.

Ifølge Udlændingestyrelsens opgørelse er 2593 ukrainere blevet visiteret til en bolig i København. Det er det højeste antal af de danske kommuner.

Aarhus Kommune ligger nummer to med 1625, og også her kan presset mærkes. Det fremgår af et referat fra et møde i kommunen, hvori der også efterspørges hjælp fra staten.

Her står, at Aarhus er ved at nå loftet for, hvor mange flygtninge der kan indkvarteres, og at kommunen forventer over 2000 flygtninge i alt.

Kommunen ser gerne, at staten ”påtager sig en rolle i forbindelse med indkvartering af ukrainske flygtninge”.