Borgmester opfordrer staten til at hjælpe med at huse ukrainere

Næsten 31.000 ukrainske statsborgere har fået opholdstilladelse i Danmark under særloven om ukrainere, som blev aftalt i marts.

Udlændingestyrelsens seneste opgørelse fra 13. november viser, at 30.807 personer er blevet tildelt opholdstilladelse under loven.

Ud af dem er 30.263 blev visiteret til en bolig. Det betyder, at en kommune skal sørge for at finde en bolig til dem.