12 bilister filmede, da de passerede uheld på motorvej

12 bilister er blevet sigtet for som fører af en bil at filme et uheld. Det giver 2000 kroner i bøde og et klip i kortet, oplyser politiet på Twitter.

Kontrollen blev fortaget fra klokken 07.10 til 08.10.

Fynske Motorvej var i flere timer spærret i østlig retning mellem afkørsel 49 og 48 på grund af uheldet.

En lastbil var involveret i uheldet.

- Det er en lastbil, der har en bulldozer på ladet. Han (chaufføren, red.) kører i østgående retning, mister herredømmet over lastbilen og rammer autoværnet og en gangbro.